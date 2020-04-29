شكرا لقرائتكم خبر عن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: مصر قدمت نموذجاً فى الإصلاح الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد أمين الحوت رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ثقته فى تجاوز مصر أزمة فيروس كورونا المستجد، للعديد من الأسباب أهمها وحدة الصفوف فى نموذج تاريخى للتكافل والتكامل بين جميع أطراف المجتمع من قطاع خاص يعى دوره الوطنى ومجتمع أعمال، ومجتمع مدنى يقدم كل ما فى وسعه وحكومة تسبق وتسابق الزمن وتعمل باحترافية وتماسك، بالإضافة إلى أن كل ذلك يقف ورائه رئيس شجاع نرى ونقدر كل ما يقدمه من مشروعات قومية علاقة تخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد "الحوت"، أن التفاف القطاع الخاص والمجتمع المدنى خلف القيادة السياسية الشجاعة والحكومة، كان عاملاً حاسماً فى العودة تدريجياً والتعامل مع التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والصحية الخطيرة فى إطار من التكاتف والتكامل الذى يميز مصر عن غيرها من المجتمعات التى أصابها بعض من الأنانية والتخبط فى التعامل مع الأزمة وتباعتها المختلفة.

وقال "الحوت"، إنه على مدى 6 سنوات تقدم مصر نموذجاً فى الإصلاح الشامل والجرئ ساعد مصر فى تجاوز العديد من الأزمات والتحديات لتقف اليوم مصر فى وضع يسمح لها بالخروج الآمن من أزمة كورونا وستصبح فى مكانة اقتصادية مهمة بعد انتهاء الأزمة على المستوى العربى والدولى.

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وأكد رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على أن القطاع الصناعى عليه دور مهم فى الفترة الحالية فى توازن بين توفير احتياجات المشروعات القومية وتأمين استمرارها وتسليمها طبقاً للخطة الموضوعة من الحكومة، وفى نفس الوقت تأمين كل الإجراءات للحفاظ على صحة وحياة العمال وتامين أساليب المعيشة لهم.

واختتم رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن مواقف القطاع الخاص والمجتمع المدنى والدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وحكومة الدكتور مصطفى مدبولى ستظل علامة بارزة ونقطة ضوء سوف يذكرها التاريخ ويتعلم منها جيلا بعد جيل.