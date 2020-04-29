شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضراوات والفاكهة: استقرار أسعار الفواكه بسوق العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الفاكهة اليوم الأربعاء 29- 4- 2020 سادس أيام شهر مضان المبارك، استقرارًا بالأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، حسبما أكدت شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار جميع الأصناف تشهد استقرارًا بالرغم من الإقبال الكبير على الخضر والفاكهة بالأسواق المصرية، وذلك بفضل زيادة الإنتاج المحلي زيادة المعروض من جميع أصناف الفاكهة فى الاسواق المحلية وذلك ادى الى استقرار الاسعار .

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن البرتقال أبو سرة يتراوح بين 4-9 جنيهات، وسعر اليوسفي ليتراوح بين 4-8جنيهات، والبرتقال الصيفي 3-7 جنيهات وسجل سعر الليمون ليتراوح 4-12جنيها للكيلو.

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وأشار النجيب لـ"الخليج 365" إلى أن أسعار التفاح الأمريكى والايطالى يتراوح بين 17 – 23 جنيهًا، والتفاح الجولدن 17 جنيهًا، والتفاح السورى 18 جنيهًا، التفاح المصري 7-10 جنيهات، بينما سعر الفراولة يتراوح بين 3 – 7جنيهات ، والكانتلوب بين 3 -6 جنيهات، كما سجلت أسعار الجوافة 3-7، وتراوح سعر الكاكا بين 6- 9 .

جدير بالذكر أن شعبة الخضراوات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت في وقت سابق أن أسعار الخضراوات والفاكهة شهدت انخفاضًا هذا الموسم بنسب متفاوتة لكل الأصناف.