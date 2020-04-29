شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى للإحصاء: مصر استوردت سيارات ملاكى بـ4 مليار جنيه فى يناير الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات حكومية، أن الواردات المصرية من السيارات الملاكى حققت زيادة ملحوظة أوائل العام الجاري 2020، حيث بلغت قيمتها نحو 295 مليون و957 ألف دولار في يناير الماضي، أي 4 مليار و735 مليون جنيه، "16 جنيه متوسط سعر الدولار".

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن الزيادة المحققة في شهر يناير الماضي بلغت نحو 19 مليون و218 ألف دولار أي نحو 307 مليون جنيه، إذا ما قورنت بواردات يناير المماثل عام 2019، والتي بلغت نحو 276 مليون و739 ألف دولار تساوي 4 مليارات و427 مليون جنيه.

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وحققت الواردات المصرية من السلع الاستهلاكية تراجعا كبيرا خلال شهر يناير من العام الجاري 2020، حيث بلغ إجمالي الواردات المصرية من هذه السلع نحو 447 مليون دولار، مقابل 543 مليون دولار خلال الشهر المماثل من العام الماضي 2019، بتراجع إجمالي بلغ نحو 96 مليون دولار.

وكشفت بيانات حديثة صادرة عن الرقابة على الصادرات والواردات، عن أن واردات مصر غير البترولية خلال ديسمبر 2019 تراجعت بشكل ملحوظ بنسبة 18% لتسجل ما قيمته 5.292 مليار دولار، مقابل 6.473 مليار دولار خلال ديسمبر 2018.

وتضمنت قائمة السلع الاستهلاكية، مجموعة من أبرز السلع الاستهلاكية المعمرة ومن بينها الواردات من الغسالات والتي بلغت نحو 2 مليون و827 ألف دولار يناير الماضي، مقابل 3 ملايين و786 ألف دولار في الشهر المماثل لعام 2019، بتراجع بلغ 959 ألف دولار.