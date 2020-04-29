شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعزز مكاسبه مع ارتفاع الخام الأمريكي يعزز مكاسبه بأكثر من 28% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء بشكل قوي مع ترقب دخول اتفاق "أوبك+" حيز التنفيذ بداية من يوم الجمعة المقبل.



وكانت "أوبك" وحلفائها قد اتفقوا على خفض الإنتاج بنحو 9.7 مليون برميل يومياص بداية من الأول من مايو/أيار ولمدة شهرين.



وأكدت الحكومة الروسية اليوم على أنها ستلتزم ببنود اتفاق "أوبك+" بشكل تام مشيرة إلى أنها عقدت اجتماعات مع شركات النفط المحلية من أجل الاستعداد لتنفيذ الاتفاق.

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وتتجه أنظار الأسواق اليوم نحو الاحتياطي الاتحادي للإعلان عن قراره بشأن معدل الفائدة وسط توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير.



وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن إدارة "ترامب" تدرس توجيه وزارة الخزانة والاحتياطي الاتحادي لتقديم الدعم لشركات النفط الحكومية.



وعلى صعيد التعاملات، قفز سعر "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 16:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 28.7% إلى 15.9 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 16.7 دولار وأقل سعر عند 12.6 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 11.5% إلى 22.8 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 23.8 دولار وأقل سعر عند 20.5 دولار.