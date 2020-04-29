شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يواصل الارتفاع مدعوماً ببيانات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم الأربعاء مواصلا مكاسبه في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية بالإضافة إلى التفاؤل بشأن إعادة فتح عدد من الاقتصادات العالمية.



وكشفت الحكومة الأسترالية عن أنها بصدد إعادة فتح الاقتصاد والحياة العامة بشكل تدريجي لا سيما أن البلاد لم تعاني من عدد كبير من الوفيات.



يأتي ذلك رغم استمرار أزمة الفيروس التاجي الذي أودى بحياة أكثر من 210 آلاف شخص حول العالم وأصاب ما يتجاوز ثلاثة ملايين حالة.

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وأظهرت بيانات حكومية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في أستراليا بنسبة 0.3% في الشهر الماضي متجاوزا توقعات بارتفاع نسبته 0.2%، فيما ارتفع المؤشر ببقيمته الأساسية بنسبة 0.5%.



وسوف تتجه انظار الأسواق في وقت لاحق اليوم نحو الاحتياطي الاتحادي للإعلان عن قراره بشأن معدل الفائدة وسط توقعات بالإبقاء عليها دون تغيير.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع الدولار الأسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:15 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.7% إلى 0.6535، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6548 وأقل سعر عند 0.6486.