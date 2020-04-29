شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية ساكو تبحث انتخاب مجلس إدارة جديد في 20 مايو المُقبل والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت الشركة السعودية للعدد والأدوات دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية، المُقرر عقدها يوم الأربعاء الموافق 20 مايو المُقبل، وذلك للتصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن الدورة القادمة ستبدأ من تاريخ 20 يوليو 2020، ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 19 يوليو 2023.
ومن المُقرر أن تصوت الجمعية العمومية على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءاً من تاريخ 20 يوليو 2020، ولمدة ثلاث سنوات تنتهي في 19 يوليو 2023.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 61.6 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 97.9 مليون ريال في العام 2018.
وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2019 إلى ارتفاع مصاريف البيع والتسويق، والارتفاع في المصاريف الإدارية والعمومية، بالإضافة إلى رتفاع في النفقات المالية نتيجة تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16.
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