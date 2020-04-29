شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بتسعة ملايين برميل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة اليوم عن ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بتسعة ملايين برميل إلى 527.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما توقع محللون زيادتها بنحو 12 مليون برميل.



وتراجع مخزون البنزين بحوالي 3.7 مليون برميل إلى 259.6 مليون برميل، في حين ارتفع مخزون المقطرات بنحو 5.1 مليون برميل إلى 142 مليون برميل



كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات غير رسمية عن زيادة مخزون النفط في البلاد بحوالي 9.98 مليون برميل.