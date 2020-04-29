الاقتصاد

ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بتسعة ملايين برميل

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة اليوم عن ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بتسعة ملايين برميل إلى 527.6 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بينما توقع محللون زيادتها بنحو 12 مليون برميل.


وتراجع  مخزون البنزين بحوالي 3.7 مليون برميل  إلى 259.6 مليون برميل، في حين ارتفع مخزون المقطرات بنحو 5.1 مليون برميل إلى 142 مليون برميل


كان معهد البترول الأمريكي قد كشف أمس في بيانات غير رسمية عن زيادة مخزون النفط في البلاد بحوالي 9.98 مليون برميل.

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