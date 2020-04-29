شكرا لقرائتكم خبر عن الداو جونز يقفز بأكثر من 400 نقطة في بداية التعاملات قبيل قرار الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الأربعاء رغم صدور بيانات حكومية سلبية فضلا عن ترقب قرار الاحتياطي الاتحادي في وقت لاحق اليوم.



وسجلت القراءة الأولى من الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي انكماشا بنسبة 4.8% خلال الربع السنوي الأول، وهي أكبر وتيرة انكماش فصلية منذ الربع الأخير من عام 2008.

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وتتدفق نتائج أعمال الشركات حيث أعلنت "ألفابت" و"فورد" أمس عن إيراداتهم في الربع السنوي الأول، كما كشفت "بوينج" اليوم عن نتائجها.



ومن المنتظر في وقت لاحق اليوم إعلان الاحتياطي الاتحادي عن قراره بخصوص معدل الفائدة مع توقعات بتثبيته عند 0.25% دون تغيير.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:08 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.8% (ما يعادل 430 نقطة) إلى 24530 نقطة، كما ارتفع "ناسداك" بنسبة 2.5% (ما يعادل 213 نقطة) إلى 8821 نقطة، فيما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 2% (ما يعادل 58 نقطة) إلى 2921 نقطة.