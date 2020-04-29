شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض حاد في مبيعات المنازل قيد الانتظار بالولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت بيانات حكومية اليوم عن انخفاض مؤشر مبيعات المنازل قيد الانتظار في الولايات المتحدة نتيجة تضرر قطاع الإسكان بفيروس كورونا.

وانخفض مؤشر مبيعات المنازل قيدد الانتظار بنسبة 20.8% خلال الشهر الماضي إلى 88.2 نقطة، وهو أدنى مستوى في نحو تسع سنوات، بينما انخفض المؤشر بنسبة 16.3% على أساس سنوي.

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