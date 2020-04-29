شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سلة أوبك اليومية يسجل 12.41 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط " اوبك "عن أن سعر سلة أوبك المكونة من 13 خامًا بلغ 12.41 دولارًا للبرميل يوم الثلاثاء ، مقارنة بـ 13.30 دولارًا في اليوم السابق ، وذلك وفقًا لحسابات أمانة أوبك.

وتضم سلة أوبك التى تعد مرجعا فى مستوى سیاسة الإنتاج "خام صحارى الجزائرى والإیرانى الثقیل والبصرة العراقى وخام التصدیر الكویتى وخام السدر اللیبى وخام بونى النیجیرى والخام العربى الخفیف السعودى والخام الفنزویلى وجیراسول الانجولى وأورینت الاكوادورى وزافیرو غینیا الأستوائیة ورابى الخفیف الغابون وخام جینو الكونغو وخام مربان الإماراتى".

ويبدأ اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا خفض قياسي لإنتاج النفط بحوالي عشرة ملايين برميل يوميا بداية من أول مايو.

ارتفعت أسعار الخام الأمريكي اليوم الأربعاء، وقلصت جزءا من خسائرها في الأسبوع الحالي بعدما جاءت زيادة المخزونات الأمريكية أقل من المتوقع فضلا عن توقعات بتحسن الطلب مع اتجاه دول أوروبية ومدن أمريكية لتخفيف إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12.6 بالمئة أو 1.56 دولار إلى 13.91 دولار للبرميل، ليقلص جزءا من خسائره التي بلغت 27 بالمئة في أول يومين من الأسبوع الحالي.

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وفي وقت سابق من الجلسة، قفز الخام الأمريكى بأكثر من 15 بالمئة لأعلى مستوى في الجلسة عند 14.40 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.1 بالمئة ما يوازي 64 سنتا إلى 21.10 دولار للبرميل بالإضافة إلي مكاسبه أمس التي بلغت 2.3 بالمئة.

وكانت الرئاسة الروسية الكرملين، قد أعلنت بداية الاسبوع الجاري ،أن اتفاق "أوبك +" على تخفيض إنتاج النفط كان انتصارا مشتركا ، ويصب فى مصلحة جميع الدول المنتجة والمستهلكة للنفط، وصرح المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، فى مقابلة مع صحيفة "أرجومينتى إى فاكتي" الروسية، ، بأن روسيا لم تبادر بإنهاء اتفاق "أوبك +" السابق، مشيرا إلى أنه لم يكن من الممكن الاتفاق على شروط استمرار خفض إنتاج النفط.

وأضاف، أنه حتى قبل انتشار وباء "كورونا " ، بدأ الاستهلاك العالمى للنفط فى الانخفاض ، وبالتالى انخفض الطلب على النفط ، وأنه بسبب انتشار فيروس "كورونا " انهار هذا الطلب.

ولفت إلى توقف الرحلات الجوية عبر العالم ، و توقف أحد أكبر اقتصاد فى العالم - الاقتصاد الصينى - عن العمل لبعض الوقت، ثم توقفت الشركات الأوروبية والأمريكية ، منوها إلى أن الاتفاق الأخير بين روسيا والمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول المنتجة للنفط على تخفيض جديد فى حجم الإنتاج يعتبر انتصارا مشتركا لأنه يصب فى مصلحة جميع البلدان.