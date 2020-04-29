تقارير: تباطؤ التضخم في ألمانيا في أبريل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت بيانات اليوم الأربعاء أن التضخم واصل التباطؤ في عدة ولايات ألمانية في أبريل نيسان مما يشير إلى أن القراءة الوطنية ستظل أدنى من الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي ولا تشكل أي تهديد لخطط التحفيز المخصصة لتخفيف أثر جائحة كورونا.

وفي ولاية نورد لاين فستفاليا، التي بها أعلى عدد للسكان في ألمانيا، تراجع تضخم أسعار المستهلكين إلى 0.8 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع 1.4 بالمئة في الشهر السابق. وتباطأ التضخم إلى 0.9 بالمئة من 1.2 بالمئة في بافاريا وإلى 0.8 بالمئة من 1.2 بالمئة في هيسن التي تضم فرانكفورت، المركز المالي.

كما تباطأ معدل التضخم السنوي في ثلاث ولايات أخرى.

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وكشف استطلاع للرأي أُجري قبل إعلان البيانات المحلية أن تضخم أسعار المستهلكين السنوي في سائر أنحاء ألمانيا‭‭ ‬‬ سيتباطأ إلى 0.5 بالمئة في أبريل نيسان مقارنة مع 1.3 بالمئة في الشهر السابق.

وستكون هذه أدنى قراءة منذ أغسطس 2016.