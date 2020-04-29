شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة الاشتراكات فى التليفون الأرضى لأول مرة لتتخطى 9 ملايين عميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التقرير الشهرى لمؤشرات البنية المعلوماتية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن زيادة مشتركى الهاتف الثابت ل 9.10 ملايين اشتراك بنهاية يناير 2020، مقارنة ب 8.76 مليون اشتراك فى ديسمبر 2019 و 8.15 مليون اشتراك فى يناير 2019، ووصل إجمالى سعة السنترالات إلى 24.89 مليون خط فى يناير 2020 مقارنة ب 25.22 مليون خط فى ديسمبر 2019 و 21.14 مليون خط فى يناير 2019.

أما مشتركو التليفون الثابت وفقا لنوع الاشتراك، فيستحوذ المشتركين بالمنازل على 86% و المشتركين تجارى 11%و المشتركين حكومى 3%.

وكان التقرير قد ذكر أن عدد مشتركوا الإنترنت الثابت قد وصل الى نحو 7.24 مليون اشتراك بنهاية يناير 2020، مقارنة ب 7.30 مليون فى ديسمبر 2019 و 6.62 مليون فى يناير 2019.

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وعادة ما يرتبط حجم الإشتراكات بالتليفون الأرضي للحصول على خدمة ADSL ، وشهد عام 2019 ضخ استثمارات تقدر ب 30 مليار جنيه من الشركة المصرية للاتصالات المملوكة للدولة بنسبة 80% لتطوير البنية التحتية للاتصالات.

و حمل تقرير مؤشر Ookla Speed test الخاص بقياس سرعات الانترنت العديد من الأرقام التى تعتبر إنجازاً ضخماً لقطاع الاتصالات، إذ أظهر التقرير، ارتفاع متوسط سرعة تحميل الإنترنت الثابت فى مصر لما يزيد عن 30 ميجابت/الثانية بنهاية 2019 مقارنة بـ 6.5 ميجابت/ث فى ديسمبر 2018؛ وهو الأمر الذى يوضح تضاعف متوسط سرعات الإنترنت فى مصر 6 أضعاف خلال عام 2019؛ وبذلك تكون مصر فى المرتبة الأولى على مستوى العالم من حيث تحسن متوسط سرعة الإنترنت الثابت بنسبة 400% خلال عام 2019.

التقرير أيضاً كشف عن تقدم وتقدم ترتيب مصر من المركز 43 فى يناير 2019 لتحتل المركز الـ 2 افريقيا بنهاية العام.