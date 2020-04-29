شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: 2.27 مليون اشتراك جديد بالهاتف المحمول فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف التقرير الشهرى لمؤشرات البنية المعلوماتية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن زيادة حجم الإشتراكات بالهاتف المحمول لما يزيد عن 2.27 مليون اشتراك خلال عام 2019، حيث وصل حجم الإشتراكات 95.70 مليون فى يناير 2020، مقارنة بنحو 93.43 فى يناير 2019 و 95.34 فى ديسمبر 2019.

فيما وصل عدد مستخدمو الإنترنت عن طريق المحمول إلي 42.30 مليون بنهاية يناير 2020 مقارنة ب39 مليون مستخدم فى ديسمبر 2019، و 34.13 فى يناير 2019، فينا وصل مستخدمو اليو اس بى مودم إلي 3.61 مليون بنهاية يناير 2020، مقارنة ب 3.60 مليون فى ديسمبر 2019 و 3.15 مليون فى يناير 2020.

وبلغ مشتركوا الإنترنت الثابت نحو 7.24 مليون اشتراك بنهاية يناير 2020، مقارنة ب 7.30 مليون فى ديسمبر 2019 و 6.62 مليون فى يناير 2019.

وفي عام 2019، بلغت مساهمة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إجمالي الناتج المحلي المصري 93.4 مليار جنيه مصري (ما يقرب من 4% من إجمالي الناتج المحلي) بزيادة قدرها 14.3 نقطة مئوية مقارنة بعام 2018.

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ويعد التحول الرقمي في مصر جزءًا أساسيًا من خطتها الرامية للتنويع الاقتصادي وتمثل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030 التي وضعتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمثابة مبادئ توجيهية تهدف إلى تحويل مصر إلى محورًا مركزيًا للاتصالات والتكنولوجيا على المستويين الإقليمي والعالمي.

وفي إطار تحقيقه لهذا الهدف، يسعى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى وضع لوائح عملية قابلة للتطبيق لضمان وجود بيئة تنافسية مفعمة بالفرص المتكافئة في مختلف أسواق قطاع الاتصالات.