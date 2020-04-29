شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.5% بجلسة الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.46% رابحاً 100.51 نقطة ليغلق عند مستوى 6985.33 نقطة، كما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 6.85% رابحاً 471.77 نقطة ليغلق عند مستوى 7357.56 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات، 271.5 مليون سهم بقيمة 5.4 مليار ريال، وارتفع 156 سهماً، فيما تراجع 34 سهماً.

وارتفع 17 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 3.54%، أعقبه السلع طويلة الأجل بنسبة 2.28%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 2.03%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.52%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.26%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.84%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.83%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.81%، ثم قطاع الخدمات التحارية والمهنية بنسبة 0.63%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.56%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.52%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.50%، فيما تراجع قطاع الأدوية بنسبة 0.56%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.37%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.27%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.15%.

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وجاء سهم "الشرقية للتنمية"، على رأس القائمة الخضراء بنسبة نمو 7.96%، ثم سهم "طيبة" بنسبة 6.03%، ثم سهم "جبل عمر" بنسبة 5.98%، فيما جاء سهم "ميدغلف للتأمين" على رأس القائمة الحمراء بنسبة انخفاض 2.86%، ثم سهم "سابتكو" بنسبة 2.67%، ثم سهم "عطاء" بنسبة 1.53%.

وفى سياق آخر أعلنت هيئة السوق المالية، عن صدر قرار مجلس إدارة الهيئة المتضمن إحالة الاشتباه في مخالفة مجموعة مستثمرين للمادة 49 من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لتداولاتهم محل الاشتباه على أسهم شركات مدرجة في السوق المالية السعودية، وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.