شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الألمانية تتوقع ركودا فى 2020 هو الأسوأ منذ 50 عاماً بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل أن الحكومة الألمانية تتوقع ركودا في 2020 هو الأسوأ منذ 50 عاماً، بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد.
وفيما ينتشر فيروس كورونا على نطاق واسع حيث تخطت الاصابات المائة الألف الأولى بعد المليون الثالث للاصابات، وتقترب الوفيات من 220 ألف حالة، وفيما سجلت فرنسا 367 وفاة جديدة بكورونا و1520 إصابة.
وأعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا و3 وفيات، وسجلت السلطات الصحية فى العراق 81 إصابة جديدة بكورونا و33 حالة شفاء وحالتي وفاة.
ولاية نيويورك الأميركية شهدت تسجيل 335 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وأعلنت بريطانيا عن تسجيل 586 وفاة جديدة بكورونا.
وفيما أفادت وزارة الصحة التركية بتسجيل 92 حالة وفاة جديدة بـ"كوفيد-19"، ليصل الإجمالي إلى 2992، وفى إيطاليا تم تسجيل 382 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ الإجمالي 27359. وفيما ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا يتخطى الـ 200 ألف، بعد تسجيل 2091 إصابة جديدة.
وأعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم عن تسجيل 143 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 2274، وفيما جاءت الحصيلة اليومية للفيروس فى روسيا بـ 5841 حالة جديدة.
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