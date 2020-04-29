شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التنفيذى لباركليز: تجمع 7 آلاف موظف فى مبنى قد يكون من الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جيس ستالي الرئيس التنفيذي لباركليز اليوم الأربعاء، إن جائحة فيروس كورونا قد تغير بشكل دائم عدد المصرفيين الذين يتوافدون يوميا على مكتب مكتظ بوسط المدينة. وقال للصحفيين عقب أن أعلن البنك انخفاض أرباح الربع الأول "سيكون هناك تغيير طويل الأمد لأسلوب تفكيرنا بشأن استراتيجية المكان... فكرة وجود سبعة آلاف شخص في مبنى ربما أصبحت من الماضي". وكان قد جنب بنك باركليز 2.1 مليار جنيه استرليني (2.6 مليار دولار)، لتغطية زيادة محتملة في خسائر القروض، فيما يكافح آلاف المقترضين من الشركات والأفراد من عملاء البنك، في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19. Advertisements وحقق بنك الاستثمار البريطاني أرباحا قبل حساب الضرائب 923 مليون استرليني بانخفاض 3.8 بالمئة من 1.5 مليار استرليني في الربع الأول من 2019. وتأتي الأرباح أيضا أقل من متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجراه البنك عند 1.27 مليار استرليني.

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