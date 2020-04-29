كوكاكولا يحول مكاسبه إلى خسائر – تحليل – 29-04-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد صعود سهم كوكاكولا (KO) ببداية تداولاته المبكرة ليسجل أعلى سعر له في آخر جلساته عند 47.79، ليرتد منه السهم انخفاضاً ليحول مكاسبه تلك إلى خسائر في نهاية التداولات، ليغلق على خسائر بلغت نسبتها -0.09% بما يعادل -0.04 نقطة ليستقر السهم عند سعر 46.74 دولار، وذلك بضغط سلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ولكن بالرغم من هذا الإغلاق المحبط إلا اننا نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، كما ان السهم يحاول اختراق خط اتجاه رئيسي هابط على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني أعلاه. Advertisements لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 44.26، ليستهدف مستوى المقاومة 49.73. الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه

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