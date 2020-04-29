شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يهاجم مقاومته الحالية – تحليل – 29-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم ماكدونالدز (MCD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة موجة تصحيحية صاعدة بالمدى القصير، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.02% بما يعادل 0.04 نقطة ليستقر السهم في نهاية التداولات على سعر 185.93 دولار، وقد قلص السهم بعضاً من مكاسبه بعد ثبات مستوى المقاومة 187.43، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه للمقاومة 187.43، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 207.22.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد