شكرا لقرائتكم خبر عن ماكدونالدز يهاجم مقاومته الحالية – تحليل – 29-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع قليلاً سهم ماكدونالدز (MCD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة موجة تصحيحية صاعدة بالمدى القصير، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.02% بما يعادل 0.04 نقطة ليستقر السهم في نهاية التداولات على سعر 185.93 دولار، وقد قلص السهم بعضاً من مكاسبه بعد ثبات مستوى المقاومة 187.43، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف بعضاً من تشبعه الشرائي بها.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط اختراقه للمقاومة 187.43، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 207.22.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
كانت هذه تفاصيل خبر ماكدونالدز يهاجم مقاومته الحالية – تحليل – 29-04-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.