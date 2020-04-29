شكرا لقرائتكم خبر عن ثري إم يرتفع بتأثير تركيبة فنية إيجابية – تحليل – 29-04-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم ثري إم (MMM) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، مدعوماً باختراقه لعنق تركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الرأس والكتفين المقلوب كما هو موضح بالرسم البياني أعلاه، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 2.58% بما يعادل 3.96 نقطة ليستقر عند سعر 157.61 دولار، وذلك وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومدعوماً بتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 150.85، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 171.98.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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