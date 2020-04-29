شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي يتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 29-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم مورجان ستانلي (MS) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ومع تداولات السهم بمحاذاة خط ميل تصحيحي صاعد على المدى القصير، ليحقق مكاسب في آخر جلساته بلغت نسبتها 2.09% بما يعادل 0.82 نقطة ليستقر السهم عند سعر 40.13 دولار، لينجح السهم بهذا الارتفاع في التخلص من الضغط السلبي لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 41.90، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 45.60.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد