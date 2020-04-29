شكرا لقرائتكم خبر عن نايك يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 29-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم نايك (NKE) في آخر جلساته، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي الذي قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، مسجلاً خسائر بلغت نسبتها -0.64% بما يعادل -0.57 نقطة ليستقر عند سعر 88.80 دولار، وذلك وسط استفادة السهم من الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بالإضافة لسيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير.

Advertisements

لهذا نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 85.09، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 96.78.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه