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شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يرتفع بأكثر من 8.5% قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسع النفط الخام من صعوده مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليرتفع بأكثر من 8.5% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي زيادة أقل من التوقعات فى مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة ، ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.
ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 8.7% إلى مستوي 14.45$ ،من مستوى الافتتاح عند 13.29$، وسجل أدنى مستوي عند 12.73$.
عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،حقق الخام الأمريكي "عقود يونيو" ارتفاعا بنسبة 2% ، فى رابع مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بفضل تحسن شهية إقبال المستثمرين على المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع.
فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 10 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 24 نيسان/أبريل،فى خامس زيادة أسبوعية على التوالي،بأقل من توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 10.6 مليون برميل ، بأقل من زيادة الأسبوع الأسبق 13.2 مليون برميل.
وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 509 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 28 تموز/يوليو 2017 ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.
ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 11.2 مليون برميل ، فى الزيادة الرابعة عشر أسبوعيا على التوالي.
وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد انخفض الأسبوع السابق بمقدار 100 ألف برميل ، فى ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي ،لينزل الإجمالي إلى 12.2 مليون برميل يوميا ،و الذي يعد أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي فى 26 تموز/يوليو 2019.
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