شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب جائحة فيروس كورونا الاقتصاد الأمريكي ينكمش بأسوأ وتيرة منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2009 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الأمريكي الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش القراءة الأولية للناتج المحلى الاجمالى الربع الأول /2020 ،والتي سجلت انكماش بمعدل 4.8% ،بأسوأ وتيرة منذ الربع الأول من عام 2009 ،بسبب جائحة فيروس كورونا ،أسوأ من التوقعات التي أشارت إلى انكماش بمعدل 4.0% ، وسجل الربع الرابع/2019 نمو بمعدل 2.1%.

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