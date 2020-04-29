شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يقبع عند أدنى مستوى فى أسبوعين قبيل بيانات النمو الاقتصادي وقرارات الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الرابع على التوالي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى أسبوعين المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ،بفعل تباطؤ الطلب على العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام ،وقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي فى ختام اجتماع السياسة النقدية.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.3 % إلى مستوى 99.53 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 99.88 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.88 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، وسجل أدنى مستوى فى أسبوعين عند 99.45 نقطة ، بفعل تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،وصعود معظم أسواق الأسهم العالمية.

تحسنت تلك الشهية ،عقب إعلان بعض الدول منها الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا ،الشروع فى تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة للحد من انتشار فيروس كوفيد 19.

وتسببت تلك الإجراءات فى فرض إغلاق كبير على معظم اقتصادات العالم ، الأمر الذي دفع معظم المؤسسات الدولية إلى توقع ركود الاقتصاد العالمي بوتيرة قد تكون الأسوأ منذ فترة الكساد الكبير فى ثلاثينات القرن الماضي.

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يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة من الولايات المتحدة ، عن نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام ،والتي توضح مدي الأضرار الناجمة عن جائحة فيروس كورونا ، و الاقتصاد الأمريكي يعد مغلق تماما منذ منتصف آذار/مارس.

وتصدر بحلول الساعة 12:30 غرينتش القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الربع الأول /2020 المتوقع انكماش بمعدل 4.0% ،بأسوأ وتيرة منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى 2009 ،وسجل الاقتصاد الأمريكي نمو بمعدل 2.1% فى الربع الرابع / 2019.

ويختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي فعاليات اجتماعه الدوري التي بدأت بالأمس ،لمناقشة السياسة النقدية الملائمة للتطورات المحيطة بالاقتصاد الأمريكي ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 0.25%.

يصدر قرار الفائدة الأمريكية وبيان السياسة النقدية بحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش ، ويتحدث " جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي بحلول الساعة 18:30 غرينتش.

ويركز المستثمرين على تفاصيل بيان السياسة النقدية وتصريحات جيروم باول ، بحثا عن أدلة جديدة تخص مستقبل مسار السياسة النقدية الأمريكية ، فى ظل الأضرار الفادحة التي لحقت بالاقتصاد الأمريكي جراء جائحة فيروس كورونا.