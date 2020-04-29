شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية قرب ذروة 7 أسابيع وسط تقييم أرباح كبرى البنوك والشركات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء لتحافظ على مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ، بالقرب من أعلى مستوى فى سبعة أسابيع المسجل فى وقت سابق من جلسة الأمس ، يأتي هذا وسط تقييم المستثمرين لنتائج أرباح كبرى البنوك والشركات فى أوروبا خلال الربع الأول من هذا العام.

ارتفع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.1% حتى الساعة 11:05 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا 1.7% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى سبعة أسابيع عند 342.83 نقطة.

تحققت تلك المكاسب القوية ،بفضل صعود واسع لقطاع البنوك والشركات المالية ، مع توفر المزيد من الدلائل على أن عدة اقتصادات كبرى فى أوروبا بدأت فى تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا قليلا بالتعاملات الصباحية يوم الأربعاء ليحافظ على مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى سبعة أسابيع ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الإيجابية.

تصدر قطاع الطاقة ، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر من 1.5% ، بفضل ارتفاع أسعار النفط بالأسواق العالمية لليوم الثاني على التوالي.

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ارتفع سهم بنك باركليز بأكثر من 5% بعدما أعلن البنك البريطاني انخفاض الأرباح بنسبة 42% خلال الربع الأول ،وخصص مبلغ 2.1 مليار جنيه إسترليني "2.62 مليار دولار" لتغطية الزيادة المحتملة فى خسائر القروض ضمن تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وارتفع سهم بنك ستاندرد تشارترد بحوالي 4.5% ، بعد الإعلان عن انخفاض أرباح الربع الأول بنسبة 12% ،وأشار البنك إلى تركيز على الأسواق الناشئة ،وأبدا تشاؤما أقل من التوقعات حيال تداعيات جائحة الفيروس التاجي.

وقفز سهم شركة AMS بأكثر من 20% بعد تقرير أرباح الربع الأول ،ومع توقع شركة تصنيع الرقائق النمساوية تأثيرا محدودا لجائحة فيروس كورونا خلال الربع الثاني.

ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 1.0% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت منخفضا بنسبة 0.5% ، فى أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التداولات أعلى مستوى فى سبعة أسابيع.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بحوالي 0.1% ، وفى ألمانيا زاد مؤشر داكس بأكثر من 0.4% ، وفى لندن أضاف مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.75 % ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ، وفى فرنسا وعلى خلاف الاتجاه السائد انخفض مؤشر كاك 40 بنسبة 0.2%.