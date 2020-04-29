انخفاض حاد لأرباح باركليز مع تضرر المقترضين بسبب كورونا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جنب بنك باركليز 2.1 مليار جنيه استرليني (2.6 مليار دولار)، لتغطية زيادة محتملة في خسائر القروض، فيما يكافح آلاف المقترضين من الشركات والأفراد من عملاء البنك، في مواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.

وحقق بنك الاستثمار البريطاني أرباحا قبل حساب الضرائب 923 مليون استرليني بانخفاض 3.8 بالمئة من 1.5 مليار استرليني في الربع الأول من 2019. وتأتي الأرباح أيضا أقل من متوسط توقعات المحللين في استطلاع أجراه البنك عند 1.27 مليار استرليني.

وقال البنك إن تأثير فيروس كورونا بدأ في أواخر الربع الأول ومن المرجح أن يستمر لفترة مبديا نبرة أقل تفاؤلا من ستاندرد تشارترد الذي أعلن في وقت سابق اليوم انخفاض الأرباح 12 بالمئة خلال نفس الفترة.

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وقال البنك إن دخل المجموعة زاد بنسبة 20 بالمئة إلى 6.3 مليار استرليني بفضل زيادة في أنشطة استثمار البنك عبر الأطلسي حيث قفزت الأرباح قبل حساب الضرائب 42 بالمئة إلى 1.2 مليار استرليني.

وسجل قسم الدخل الثابت والعملات والسلع الأولية أفضل أداء في الربع الأول محققا زيادة في الدخل بنسبة 106 بالمئة إلى 1.9 مليار استرليني إذ استفاد من التقلبات الحادة في الأسواق العالمية.