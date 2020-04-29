شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة دبى تتجاوز مستوى 2000 نقطة بجلسة الأربعاء مدفوعة بصعود قطاع العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول المؤشر العام لسوق دبى المالى، للارتفاع بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.32% رابحاً 6.42 نقطة ليغلق عند مستوى 2004.09 نقطة، مدفوعة بصعود 4 قطاعات على رأسها العقارات.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 344.5 مليون سهم محققة ما قيمته 290.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 5929 صفقة لعدد 31 سهما، وارتفع 17 سهماً، فيما انخفض 11 سهما، واستقرت 3 أسهم.

وارتفعت 4 قطاعات ببورصة دبى، على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 1.55%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.39%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.22%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.68%، ثم قطاع السلع بنسبة 1.18%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.49%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.16%.

وتصدرت قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة ارابتك القابضة بنسبة 6.97%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 5.03%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 2.23%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 17.6 مليون ورقة بقيمة 48.2 مليون درهم، والذى ارتفع بنسبة 1.10%.

Advertisements

وفى سياق متصل أعلنت شركة أمانات القابضة، عن نتائج اجتماع الجمعية العمومية السنوية للشركة، وتمت الموافقة على كلا من تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالى عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر عام 2019، تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بواقع 2.2% من القيمة الاسمية لكل سهم (2.2 فلس للسهم الواحد) عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، ويبلغ مجموع تلك الأرباح النقدية الموزعة 55 مليون درهم إماراتى لتستمر أمانات فى توزيع الأرباح للسنة الخامسة على التوالى منذ تأسيسها.

كما تم الموافقة على مقترح توزيع مكافأة على مجلس الإدارة، إبراء ذمة المجلس عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، واعتماد تعيين الأعضاء الجدد، والموافقة على طلب مساهمين يملكون أكثر من 10 من رأس مال الشركة، بإضافة بند على جدول الأعمال بطلب شركة أمانات تغيير المقر الرئيسى من إمارة دبى إلى إمارة أبوظبى وأيضا نقل الإدراج على سوق دبى المالى إلى سوق أبوظبى للأوراق المالية.

وفى سياق آخر أعلنت شركة سوق دبى المالى، عن انعقاد اجتماع مجلس إدارة الشركة، أمس الثلاثاء، واتخذ قرارات بالتمرير بشأن أمور اعتيادية وأمور متعلقة بعمليات السوق.