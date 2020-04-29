شكرا لقرائتكم خبر عن المصرف الخليجى التجارى يرفع دعوى ضد شركة قطرية لمطالبتها بـ4 ملايين دينار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المصرف الخليجى التجارى، عن تحديد جلسة يوم 13 مايو المقبل لنظر دعوى قضائية ضد مجموعة كواليتى الدولية وشركة كوالتى للأغذية فى قطر، والتى تم تسجيلها فى عام 2019 لدى غرفة البحرين لتسوية المنازعات برقم 10/2019، للمطالبة بقيمة 4 ملايين دينار بحرينى بسبب تخلف الشركة القطرية عن سداد مبلغ التمويل المستحق عليهم بموجب التمويل بالمرابحة.

وأضاف المصرف، فى بيان لبورصة البحرين، اليوم الأربعاء، لأن المدعى عليهم مقيمن فى قطر، ولا توجد طريقة للتواصل المباشر معهم أو إرسال مستندات الإعلان والحضور للدعوى، قررت الغرفة إعلان المدعى عليهم بالقضية وطلب حضورهم عن طريق النشر فى الجريدة الرسمية كخطوة أولية قبل البدء فى إجراءات التفاضى، منوها إلى أنه لا يوجد تأثير مالى، حيث تم تغطية قيمة القرض.

Advertisements

وكان المصرف الخليجى التجارى، قد أعلن عن تكبده لخسائر بلغت 14.93 مليون دينار بحرينى فى عام 2019، مُقابل تحقيق أرباح بقيمة 659 ألف دينار بحريني في عام 2018.