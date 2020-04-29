شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة الاستثمار يستأنف اللقاءات الدورية مع المستثمرين عبر الفيديو كونفرانس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عـن استئناف انعقاد اللقاءات الدورية مع المستثمرين عبر تقنية "الفيديو كونفرانس”، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة، وهي اللقاءات التي كانت تُعقد بشكل دوري بمقر الهيئة وبمختلف محافظات الجمهورية قبل أزمة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت الهيئة أنه على المستثمرين الراغبين في التسجيل، إرسال رسالة نصية عن طريق تطبيق الواتس آب على رقم 01102000925 موضحا فيه: الاسم - اسم الشركة - رقم تليفون للتواصل وسيتم تنسيق الميعاد و التواصل للتأكيد.

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وسبق وأعلنت الهيئة عن إتاحة للمستثمر أو من ينوب عنه، حجز موعد الحصول على الخدمات المقدمة بمراكز خدمات المستثمرين عبر الموقع الإلكتروني للهيئة www.gafi.gov.eg ذلك من خلال إتباع خطوات تبدأ بالتسجيل عليه وإدخال البريد الالكتروني، ثم الدخول على الرابط الخاص بالخدمة وهو http://appointment.gafi.gov.eg، إذا كنت مستخدم جديد ستقوم بالضغط على «تسجيل» لإنشاء حساب جديد ويراعى عند تسجيل البيانات إدخال بريد الكتروني لك صلاحية الوصول إليه، ليقوم الموقع بإرسال بريد إلكتروني لتفعيل الحساب، ليكون بالإمكان حينها حجز الخدمة المرغوبة، وتأكيد الإطلاع على المستندات المطلوبة، ثم اختيار الفرع الذي يريد المستثمر زيارته، واختيار اليوم والساعة وبعد ذلك يقوم بتأكيد الحجز، ليقوم الموقع بإرسال رسالة على البريد الإلكتروني تحتوي على تفاصيل الحجز وكود الحجز.

وسيكون على المستثمر الحضور لمقر الهيئة بعد تجهيز المستندات المطلوبة، وذلك قبل موعد الحصول على الخدمة بخمسة عشر دقيقة، لقياس درجة الحرارة، ثم التوجه إلى ماكينة حجز الأرقام وإدخال كود الحجز، وطباعة تذكرة الحصول على الخدمة، وبعد ذلك التوجه إلى شباك تقديم الخدمة بمركز خدمات المستثمرين، ثم يكون عليه الحضور لمقر الهيئة للاستلام بعد مرور زمن أداء الخدمة، مشدداً على أنه سيكون على المستثمرين مراعاة ضوابط محددة عند الحضور لمقر الهيئة، تتعلق بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد، تتضمن ارتداء الكمامة والقفازات الطبية، والحفاظ على مسافة مترين على الأقل بين كل شخص والآخر، وتجنب الحديث في أماكن الانتظار، مع تجنب لمس أزرار المصعد بصورة مباشرة، مع أفضلية استخدام الدَّرج، والحفاظ على نظافة اليد دائمًاً.

وفي حالة مواجهة صعوبة أو مشكلة في التسجيل برجاء الاتصال علي الخط الساخن 16035، علما بأن حجز الخدمات من 9 صباحا حتي الواحدة والنصف، وخزينة السجل التجاري تغلق 12.30 والبنوك تغلق الساعة 1.30، كما أن الشهر العقاري يقدم خدمات الاستثمار فقط، كتصديق العقود الخاصة بالتأسيس ومحاضر الجمعيات وليس التوكيلات.