شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر نفط عمان 3.33 دولار ليسجل 20.15 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يونيو القادم اليوم 20.15 دولار وأفادت بورصة دبي للطاقة بأن سعر نفط عُمان شهد اليوم ارتفاعا بلغ 3.33 دولار مقارنة بسعر يوم امس الثلاثاء الذي بلغ 16.82دولار.

تجدر الإشارة إلى أن معدل سعر النفط العُماني تسليم شهر مايو المقبل بلغ 34.85 دولارًا للبرميل منخفضًا بمقدار 19.77 دولارًا سنتًا مقارنة بسعر تسليم شهر ابريل الجاري وذلك وفقا لوكالة الانباء العمانية .

ارتفعت أسعار الخام الأمريكي اليوم الأربعاء، وقلصت جزءا من خسائرها في الأسبوع الحالي بعدما جاءت زيادة المخزونات الأمريكية أقل من المتوقع فضلا عن توقعات بتحسن الطلب مع اتجاه دول أوروبية ومدن أمريكية لتخفيف إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12.6 بالمئة أو 1.56 دولار إلى 13.91 دولار للبرميل، ليقلص جزءا من خسائره التي بلغت 27 بالمئة في أول يومين من الأسبوع الحالي.

وفي وقت سابق من الجلسة، قفز الخام الأمريكى بأكثر من 15 بالمئة لأعلى مستوى في الجلسة عند 14.40 دولار للبرميل.

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وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.1 بالمئة ما يوازي 64 سنتا إلى 21.10 دولار للبرميل بالإضافة إلي مكاسبه أمس التي بلغت 2.3 بالمئة.

وكانت الرئاسة الروسية الكرملين، قد أعلنت بداية الاسبوع الجاري ،أن اتفاق "أوبك +" على تخفيض إنتاج النفط كان انتصارا مشتركا ، ويصب فى مصلحة جميع الدول المنتجة والمستهلكة للنفط، وصرح المتحدث الصحفى للرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، فى مقابلة مع صحيفة "أرجومينتى إى فاكتي" الروسية، ، بأن روسيا لم تبادر بإنهاء اتفاق "أوبك +" السابق، مشيرا إلى أنه لم يكن من الممكن الاتفاق على شروط استمرار خفض إنتاج النفط.

وأضاف، أنه حتى قبل انتشار وباء "كورونا " ، بدأ الاستهلاك العالمى للنفط فى الانخفاض ، وبالتالى انخفض الطلب على النفط ، وأنه بسبب انتشار فيروس "كورونا " انهار هذا الطلب.

ولفت إلى توقف الرحلات الجوية عبر العالم ، و توقف أحد أكبر اقتصاد فى العالم - الاقتصاد الصينى - عن العمل لبعض الوقت، ثم توقفت الشركات الأوروبية والأمريكية ، منوها إلى أن الاتفاق الأخير بين روسيا والمملكة العربية السعودية وغيرها من الدول المنتجة للنفط على تخفيض جديد فى حجم الإنتاج يعتبر انتصارا مشتركا لأنه يصب فى مصلحة جميع البلدان.

ويبدأ اتفاق منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا خفض قياسي لإنتاج النفط بحوالي عشرة ملايين برميل يوميا بداية من أول مايو.