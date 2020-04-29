شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت خضراء للجلسة الرابعة على التوالى وسط صعود 8 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الرابعة على التوالى، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بصعود 8 قطاعات على رأسها الاتصالات.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.86% رابحاً 41.88 نقطة ليغلق عند مستوى 4888.89 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 1.08% رابحاً 56.11 نقطة ليغلق عند مستوى 5265.69 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.32% رابحاً 13.41 نقطة ليغلق عند مستوى 4147.82 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.91%، رابحاً 37.12 نقطة ليغلق عند مستوى 4116.53 نقطة.

وجرى التداول بختام التعاملات على 216.4 مليون سهم بقيمة 33 مليون دينار كويتى عبر 8220 صفقة.

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وارتفعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع الاتصالات بنسبة 2.68%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.05%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 1.52%، ثم قطاع العقار بنسبة 1.46%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.05%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.55%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.22%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.01%، فيما تراجع قطاع التأمين بنسبة 0.77%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.06%.

وجاء سهم "شركة مجموعة المستثمرون القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 17%، تليه شركة المال للاستثمار بنسبة 11.76%، ثم الشركة الوطنية للرماية بنسبة 11.11%، فيما تصدر سهم "الشركة الوطنية الدولية القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 17.65% ثم شركة عمار للتمويل والإجارة بنسبة 13.04%، ثم شركة التمدين الاستثمارية بنسبة 9.31%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة المركز المالي الكويتى، عن اجتماع مجلس إدارة الشركة أمس، وانتخب رئيسا ونائب للرئيس ليكون تشكيل مجلس الإدارة للسنوات الثلاث القادمة (2020-2022)، وهم ضرار يوسف الغانم رئيس مجلس الإدارة، فيصل عبد العزيز الجلال نائب رئيس مجلس الإدارة، وكلا من أيمن عبد اللطيف الشايع وفهد يعقوب الجوعان أعضاء غير تنفيذين، وعادل محمد الغنام وعمران حبيب حيات وفهد سليمان الدلالى أعضاء مستقلين.