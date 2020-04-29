شكرا لقرائتكم خبر عن بنك عوده يبلغ بإيجابية حالة واحدة مصابة بكورونا في أحد المباني الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في إطار الإجراءات الاحترازية التي يتخذها بنك عوده -مصر، لمواجهة انتشار وباء كورونا المستجد، أعلن البنك أنه في مساء يوم الإثنين الموافق ٢٧ من أبريل تم التحقق من إيجابية حالة واحدة فقط بفيروس كورونا بالمبني الإداري في صلاح سالم بالدور الأول، حيث تمت معرفة نتيجة التحليل وإخطار البنك المركزي المصري.

وفى هذا الصدد تم اتخاذ حزمة من الإجراءات، التي من شأنها أن تتغلب على انتشار الفيروس وشفاء الزميل. ومن بعض هذه الإجراءات قرار البنك بغلق الدور الأول بالمبنى الإداري في صلاح سالم وتعقيمه بالكامل. بالإضافة الى عمل حصر بأسماء الموظفين لإجراء التحليل اللازم في المستشفى المتعاقد معها لهذا الشأن للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم. وإعطاء جميع الموظفين العاملين في هذا الدور أجازه لمدة أسبوعين مع الالتزام الكامل بالعزل الوقائي. كما قام بنك عوده بالتواصل مع وزارة الصحة وابلاغها بالحالة المذكورة والتحقق من كفاية وسلامة الإجراءات المتبعة والتي تم اتخاذها من جانب البنك. هذا وسيلتزم جميع الموظفين بالعزل الوقائي على أن يتم التواصل مع وزارة الصحة إذا تبين ظهور اي حالة ايجابية اخري.

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وعلق محمد بدير العضو المنتدب لبنك عوده -مصر بأن البنك يمضى في خطته الموضوعة لاستمرار الأعمال المصرفية اليومية "Business Continuity Plan" و التي حدد البنك إطارها بتقسيم فرق العمل التابعة لكل ادارة على عدد من مباني وفروع البنك لضمان خدمة العملاء مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية لتطبيق افضل معايير السلامة للعاملين والعملاء.