البورصة المصرية تواصل ارتفاعها في منتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها في منتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 10537 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.02% ليصل إلى مستوى 1640 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.5% ليصل إلى مستوى 12300 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 4050 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 1215 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 1130 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 709 نقطة.

وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركتى مطاحن وسط وغرب الدلتا والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، 200 سهم، 50 ألف سهم، على التوالى.

كما اشترى مساهم رئيسى بشركة الأهرام للطباعة والتغليف 900 سهم، واشترى نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 8504 سهم.

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فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركتى الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، العربية لحليج الأقطان، 2000 سهم، 800 ألف سهم، على التوالى، وباع مجلس إدارة شركات أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المصرية للمنتجعات السياحية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، 250 ألف سهم، 131.5 ألف سهم، 60 ألف سهم، على التوالى.

وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، إيقاف تداول أسهم 14 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال5%، وهم مصر الوطنية للصلب-عتاقة، ارابيا انفستمنتس هولدنج، الحديد والصلب المصرية، مصر لصناعة الكيماويات، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، العبوات الطبية، الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، مجموعة جى ام سى للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، الشمس للإسكان والتعمير، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس.

وقررت إدارة البورصة المصرية، وقف التعامل على سهم شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، اعتبارا من جلسة تداول اليوم الأربعاء، لحين إرسال نتائج أعمال الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019.