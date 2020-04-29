شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. السفارة الصينية تهدى كاميرا حرارية للمنطقة الاقتصادية لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدت السفارة الصينية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس جهاز كاميرا حرارية لفحص العاملين والمترددين على مقر المنطقة الاقتصادية في القطاع الجنوبي وذلك في ظل العلاقات الوطيدة والتعاون المشترك بين الجانب الصيني والمنطقة الاقتصادية وما تمثله منطقةTEDA أحد أكبر الاستثمارات الصينية لدى المنطقة الاقتصادية من منصة استثمارية وقاعدة للشركات الصينية .

وقام اللواء محمد شعبان نائب رئيس الهيئة للقطاع الجنوبي باستقبال ممثل المكتب التجاري للسفارة الصينية واستلام الجهاز معبرا عن امتنانه وتقديره للسفارة الصينية وما تقدمه للعالم من رسالة انسانية للوقوف في مواجهة تداعيات الفيروس .

وتعد هذه الكاميرا من أحدث الكاميرات التي تستطيع الكشف عن الجسم عالي الحرارة لعمل مسح للحمى ،حيث تستغرق ثانية واحدة للكشف عن الجسم عالي الحرارة ،وبمسافة مناسبة يقلل من خطر العدوى.

Advertisements

وتعتبر منطقة تيدا الصينية أحد أبرز المستثمرين بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومنصة استثمارية لاستقبال الشركات الصينية الراغبة بالعمل في مصر، كما تعمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على إتباع كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من أجل تحقيق معايير السلامة المطلوبة لحماية العاملين بكافة الجهات التابعة لها.



الكاميرا الحرارية

مسؤولو الهيئة الاقتصادية يتسلمون الكاميرا من الجانب الصينى

تشغيل الكاميرا الحرارية