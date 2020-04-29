شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لبورصة البحرين في ختام التعاملات مدفوعاً بصعود سهم "بتلكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.06% رابحاً 0.79 نقطة ليغلق عند مستوى 1308.65 نقطة، مدفوعا بصعود قطاع الخدمات.

وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين بختام التعاملات، 6.9 مليون سهم بقيمة 2.9 مليون دينار بحرينى.

وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع الخدمات بنسبة نمو 5.73% مدفوعا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.80%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة البحرين لمواقف السيارات، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، وتمت المصادقة على محضر اجتماع الجمعية السابق، تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، كما وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافى أرباح السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، بتحويل مبلغ 88.8 ألف دينار بحرينى إلى حساب الاحتياطى القانونى بما يعادل 10% م صافى أرباح عام 2019، توزيع أرباح نقدية على المساهمين باستثناء أسهم الخزينة قدرها 5 فلس للسهم الواحد أو ما يعادل 5% من رأس المال المدفوع والبالغ 546.5 ألف دينار بحرينى للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019.

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وفى السياق ذاته أعلنت شركة الفنادق الوطنية، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة، وتمت المصادقة على تقرير مدققى الحسابات للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2018، واعتماد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، كما وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتخصيص صافى أرباح السنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، بتحويل مبلغ 157.992 ألف دينار بحرينى إلى حساب الاحتياطى القانونى بما يعادل 10% من صافى أرباح عام 2019، توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 10 فلس للسهم الواحد أو ما يعادل 10% من رأس المال المدفوع والبالغ 1.2 مليون دينار بحرينى للسنة المالية المنتهية فى 31 ديسمبر لعام 2019، واعتماد مبلغ 40.75 ألف دينار بحرينى لحساب دعم المؤسسات الوطنية والتبرعات الخيرية، وترحيل باقى الأرباح والبالغة 221 ألف دينار بحرينى لحساب الأرباح المستبقاة.

فيما أعلن بنك مسقط، عن تلقيه عرض مبدئى من سيكو، وهو مدير أصول وبنك استثمار إقليمى مقره مملكة البحرين، للاستحواذ على حصة أغلبية فى شركة مسقط المالية، وهى شركة مساهمة مقفولة مملوكة بالكامل للبنك مقرها السعودية، ومرخصة من هيئة السوق المالية السعودية، وتبلغ قيمتها الدفترية نحو 80 مليون ريال سعودى أى ما يعادل 8.2 مليون ريال عمانى تقريبا، وكمقابل للصفقة المقترحة سيحصل البنك على حصة فى رأسمال سيكو والمسجلة حاليا كأسهم خزينة.

وأضاف البنك، فى بيان لبورصة البحرين، أن مجلس الإدارة ناقش العرض المقدم، ووافق على المضى قدما بدراسته رهنا باستكمال إجراءات العناية الواجبة والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات التشريعية المختصة داخل وخارج المؤسسات المعنية.

فيما أعلن البنك، عن موافقة مجلس الإدارة على تعيين الشيخ أحمد بن حمد بن هلال السعدى نائبا لرئيس مجلس الإدارة.