شكرا لقرائتكم خبر عن الثقة الاقتصادية بمنطقة اليورو تسجل أكبر هبوط فى أبريل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهر مسح شهري للمفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، أن المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو سجلت أكبر هبوط في أبريل وتراجعت بأكثر مما هو متوقع إذ أدت إجراءات العزل بسبب فيروس كورونا لتوقف قطاع كبير من النشاط الاقتصادي.
وهوت الثقة الاقتصادية إلى 67.0 نقطة، وهو أكبر هبوط منذ بدء المسح في 1985 من 94.2 بعد التعديل هبوطا في مارس آذار و103.4 في فبراير. وتوقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز أن تسجل الثقة انخفاضا إلى 74.7 نقطة.
وكان الانخفاض الأكبر في قطاع الخدمات، الذي يدر ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، ونزل المؤشر إلى -35.0 نقطة من -2.3 في مارس. وانخفضت الثقة في القطاع الصناعي إلى -30.4 من -11.2 وفي قطاع تجارة التجزئة إلى -28.3 من -8.6 نفطة.
وانخفضت الثقة بين المستهلكين إلى 22.7 في أبريل من 11.6 في مارس تمشيا مع تقديرات أولية نُشرت في وقت سابق.
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