شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يواصل التراجع قبيل بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي وقرارات الاحتياطي الاتحادي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل خسائرها لليوم الرابع على التوالي ، بفعل تباطؤ طلب المعدن كملاذ آمن ، فى ظل موجة الصعود التي تسيطر على معظم أسواق الأسهم العالمية ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي ،وقرارات مجلس الاحتياطي الاتحادي فى ختام اجتماع السياسة النقدية.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.4% إلى 1,701.49$ ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,708.64$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,713.12$.

أنهي المعدن الأصفر"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.3% ، فى ثالث خسارة يومية على التوالي ، بفعل صعود معظم أسواق الأسهم العالمية.

تحسنت شهية المخاطرة لدى المستثمرين ،بعدما أعلنت بعض الدول منها الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا ،الشروع فى تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة للحد من انتشار فيروس كوفيد 19.

وتسببت تلك الإجراءات فى فرض إغلاق كبير على معظم اقتصادات العالم ، الأمر الذي دفع معظم المؤسسات الدولية إلى توقع ركود الاقتصاد العالمي بوتيرة قد تكون الأسوأ منذ فترة الكساد الكبير فى ثلاثينات القرن الماضي.

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يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، بيانات نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الأول من هذا العام ، التوقعات تشير إلى انكماش بمعدل 4% ، بأسوأ وتيرة منذ ذروة الأزمة المالية العالمية فى عام 2009 ،و أكبر اقتصاد فى العالم يعد مغلقا تماما بسبب جائحة فيروس كورونا منذ منتصف آذار/مارس الماضي.

ويختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي فعاليات اجتماعه الدوري التي بدأت بالأمس ،لمناقشة السياسة النقدية الملائمة للتطورات المحيطة بالاقتصاد الأمريكي ، وسط الاحتمالات الكاملة لبقاء أسعار الفائدة دون أي تغيير عند نطاق 0.25%.

يصدر قرار الفائدة الأمريكية وبيان السياسة النقدية بحلول الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش ، ويتحدث " جيروم باول" رئيس الاحتياطي الاتحادي بحلول الساعة 18:30 غرينتش.

ويركز المستثمرين على تفاصيل بيان السياسة النقدية وتصريحات جيروم باول ، بحثا عن أدلة جديدة تخص مستقبل مسار السياسة النقدية الأمريكية ، فى ظل الأضرار الفادحة التي لحقت بالاقتصاد الأمريكي جراء جائحة فيروس كورونا.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 8.19 طن متري ،ليرتفع الإجمالي إلى 1056.50 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.