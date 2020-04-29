شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع لليوم الثاني استنادا على آمال تخفيف إجراءات العزل العام والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتواصل التعافي لليوم الثاني على التوالي ،استنادا على آمال تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بجائحة فيروس كورونا ،مع إعادة فتح بعض الاقتصادات الكبرى المغلقة تدريجيا ،ويدعم الأسعار أيضا ارتفاع المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة بأقل من التوقعات ، على حسب بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي.

ارتفع الخام الأمريكي بنسبة 8.2% إلى مستوي 14.38$ ،من مستوى الافتتاح عند 13.29$، وسجل أدنى مستوي عند 12.73$ ،وصعد خام برنت بحوالي 4.7% إلى مستوي 21.56$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 20.60$ ، وسجل أدنى مستوي عند 20.54$.

حقق الخام الأمريكي "عقود يونيو" عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ارتفاعا بنسبة 2% ، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت "تسليم يونيو" بنسبة 4.8% ، فى رابع مكسب خلال الخمسة أيام الأخيرة ، بفضل تحسن شهية إقبال المستثمرين على المخاطرة فى الأصول ذات العائد المرتفع.

تتحرك بعض الدول منها الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا بحذر لتخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بجائحة فيروس كورونا ،مع إعادة فتح اقتصاداتها المغلقة تدريجيا.

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ومن شأن عودة الحياة إلى طبيعتها بعد فترة طويلة من العزل الصحي، مع إعادة تشغيل الأنشطة الاقتصادية تدريجيا، أن تتحسن نسبيا مستويات الطلب العالمي على النفط.

وكان الطلب قد انهار مؤخرا بأكثر من 30 مليون برميل يوميا بما يعادل 30% من الإمدادات العالمية ،بسبب حالة "الإغلاق الكبير" التي فرضت على الاقتصاد العالمي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 10 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 24 نيسان/أبريل،فى خامس زيادة أسبوعية على التوالي،بأقل من توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 10.6 مليون برميل ، بأقل من زيادة الأسبوع الأسبق 13.2 مليون برميل.

وعلى حسب تلك البيانات ارتفع إجمالي المخزونات التجارية فى الولايات المتحدة إلى حوالي 509 مليون برميل ، والذي يعد أعلى مستوى منذ الأسبوع المنتهي 28 تموز/يوليو 2017 ، فى علامة سلبية لمستويات الطلب المحلي فى أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 11.2 مليون برميل ، فى الزيادة الرابعة عشر أسبوعيا على التوالي.