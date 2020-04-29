شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 29-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تجاوز زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي مستوى 0.6500 ويقدّم مزيد من التداولات الإيجابية منذ الصباح، ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد قائماً وفعالاً خلال الجلسات القادمة، والطريق مفتوح أمام التوجه نحو هدفنا التالي عند 0.6685. القناة الصاعدة تستمر بتنظيم الموجة الصاعدة المقترحة، والتي يشترط استمرارها الثبات فوق مستوى 0.6407. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6460 والمقاومة 0.6600 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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