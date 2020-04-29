شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 29-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق سعر عقود خام برنت اختراقاً لمستوى 20.76 ويستقر فوقه الآن، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للعودة إلى المسار التصحيحي الصاعد، في طريقه لزيارة مستوى 23.74 مبدئياً، لكننا بحاجة للحصول على إغلاق يومي فوق 20.76 لتأكيد استمرار الميل الصاعد.

لذلك، سنستمر في حياديتنا إلى أن يؤكد السعر اختراق المستوى المذكور أو الثبات دونه، مع التذكير بأن الاستقرار دونه سيضغط على السعر للانخفاض نحو مستويات 18.65 ثم 15.95 كمحطات سلبية رئيسية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 18.00 والمقاومة 23.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي