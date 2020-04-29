شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 29-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر النفط بإيجابية منذ الصباح ليختبر المقاومة المحورية 14.25، والتي تمثّل أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب الدعم 11.30، حيث يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد أهدافه التالية بشكل أوضح، ليبقى المسار الجانبي مسيطراً على التداولات اللحظية حتى الآن.

وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى مراجعة تقريرنا الصباحي.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 10.00 والمقاومة 15.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: جانبي