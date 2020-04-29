شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 29-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الفضة على ثباته فوق مستوى 15.08، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الصاعد قائمة لهذا اليوم، يدعمها المتوسط المتحرك 50، بانتظار استئناف التداولات الإيجابية التي تستهدف زيارة مستوى 16.00 كمحطة رئيسية تالية.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.90 والمقاومة 15.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد