شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 29-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يجد سعر الذهب صعوبة في مواصلة الارتفاع، ليظهر بعض الميل الهابط الطفيف الآن، متأثراً بسلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية، لكن بشكل عام، ثبات السعر فوق 1678.45 يبقي على سيناريو الاتجاه الرئيسي الصاعد قائماً وفعالاً للفترة القادمة، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يكفي لدفع السعر لاختراق مستوى 1734.00 لتأكيد التوجه نحو أهدافنا الإيجابية التي تبدأ عند 1747.43 وتمتد إلى 1780.00 بعد اختراق المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1690.00 والمقاومة 1740.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد