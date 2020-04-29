شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 29-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار في مسار جانبي منذ الصباح، ولا يزال محصوراً بين الدعم 1.2400 والمقاومة 1.2515، وبالتالي، لا تغيير على موقفنا الحيادي إلى أن يتمكن السعر من اختراق أحد هذين المستويين ومن ثم تحديد وجهته التالية بشكل أدق. تفاصيل الأهداف المتوقعة من اختراق المستويات المذكورة موضحة في تقريرنا الصباحي. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2320 والمقاومة 1.2515 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير

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