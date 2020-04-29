شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 29-04-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج اليورو مقابل الدولار لاختراق مستوى 1.0840، مما يجعلنا نفضّل التوقف على الحياد هذه المرة، حيث يقترب السعر من إكمال تشكيل نموذج رأس وكتفين مقلوب تظهر ملامحه بالصورة، يتواجد مستوى تأكيده عند 1.0885، مما يعني بأن اختراقه سيدفع السعر لتحقيق أهداف إيجابية تتخطى 1.0966 لتصل إلى 1.1067.

بالمقابل، كسر 1.0840 والثبات دونه من جديد سيبقي على السيناريو السلبي مسيطراً ليتجه السعر نحو مستويات 1.0700 ثم 1.0640 كأهداف رئيسية تالية.

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لذلك، نحن بحاجة للحصول على إشارة أوضح للاتجاه التالي، والتي سنحصل عليها من خلال اختراق المقاومة 1.0885 أو كسر الدعم 1.0840.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0700 والمقاومة 1.0960

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: يعتمد على المستويات المذكورة في التقرير