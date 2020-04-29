شكرا لقرائتكم خبر عن سبيماكو الدوائية توقع عقداً مع شركة أمجن لنقل وتسويق إحدى مستحضرات التقنية الحيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو الدوائية"، عن توقيع اتفاقية مع شركة أمجن العالمية (Amgen) لتسويق ونقل التقنية الجزئي لأحد مستحضرات التقنية الحيوية عالية الجودة.

وأفادت سبيماكو، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأن متوسط المبيعات المتوقعة للمستحضر يقارب ثلاثون مليون ريال سنوياً.

وبحسب البيان، يصنف هذا المستحضر كدواء بيولوجي والذي يتطلب وحدة خاصة ومنفصلة لتصنيعه ونقله، وتجدر الإشارة إلى أن هذه الوحدة موجودة بمصنع الشركة بمنطقة القصيم.

وأشارت الدوائية، إلى أن هذا المستحضر يستخدم لعلاج الأمراض المناعية مثل مرض الروماتويد والصدفية وبعض الأمراض المناعية الأخرى، علماً بأن هذا المستحضر تم تسجيله بهيئة الغذاء والدواء الأمريكية وهيئة الأدوية الأوربية وتم تسويقه بنجاح في عدد كبير من البلدان الأوروبية.

وتتوقع الدوائية أن تُعزز هذه الاتفاقية الموقع الريادي لشركة "سبيماكو الدوائية" في السوق المحلي، وكذلك رفع نسبة توطين الصناعة الدوائية بالمملكة لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني في قطاع الصحة والصناعة بالاعتماد على التصنيع المحلي خاصة في الصناعات النوعية القائمة على المعرفة.

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‎وتجدر الإشارة إلى أن مدة سريان هذه الاتفاقية سوف تكون من تاريخ توقيعها ولمدة عشر سنوات، علماً بأنه لا توجد أطراف ذات علاقة.

وقالت الدوائية، إن الأثر المالي المتوقع للاتفاقية سيكون له مردود إيجابي على نتائج الشركة المستقبلية، والذي لا يمكن تحديده حالياً لارتباطه بنتائج ترسية المناقصات.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر خلال العام 2019، بلغ 478.6 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 51 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة التحول لتكبد الخسائر خلال العام 2019 إلى انخفاض إجمالى الربح لبعض الشركات التابعة خلال العام الحالي.

كذلك ارتفع مخصص خسارة هبوط في قيمة الذمم التجارية المدينة، بالإضافة إلى أنه نتيجة الوضع المالى لأحدى الشركات الزميلة فقد تم تسجيل مخصص ضمانات تسهيلات بنكية، فضلاً عن تسجيل مخصص خسارة استثمار ومخصص خسارة هبوط في قيمة الذمم المدينة من نفس الشركة الزميلة.