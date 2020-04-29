شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "صدق" تُوصي بإستخدام رصيد الاحتياطي النظامي لتغطية جزء من الخسائر المتراكمة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة الشركة السعودية للتنمية الصناعية "صدق"، بجلسته المنعقدة أمس الثلاثاء، للجمعية العمومية بإستخدام كامل رصيد الإحتياطي النظامي البالغ قدره 8.1 مليون ريال لتغطية جزء من الخسائر المتراكمة لللشركة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأربعاء، بأنه سيتم عرض القرار للجمعية العامة العادية لمساهمي "صدق" للتصويت عليه، على أن يتم الإعلان عن أي تطور جوهري إن وجد في حينه.

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يُذكر أن الخسائر المتراكمة للشركة بلغت 25.854 كما في نهاية العام 2019، والتي تمثل نسبة 6.46% من رأس المال، ليصبح إجمالي الخسائر المتراكمة المتبقية- بعد استخدام رصيد الاحتياطي النظامي- مبلغ وقدره 17.8 مليون ريال تمثل نسبة 4.44% من رأس المال.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 39.2 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 30.1 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة زيادة الخسائر خلال العام 2019 إلى تحقيق خسائر تشغيلية نتيجة زيادة المصروفات التشغيلية مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق.