شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الدريس تُقر توزيع أرباح بواقع 1.5 ريال للسهم عن 2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقيات، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، الموافقة على توزيع أرباح عن العام 2019 بقيمة 90 مليون ريال.
وقالت الشركة - في بيان على موقع السوق - اليوم الأربعاء، إن الأرباح سيتم توزيعها بما نسبته 15% من رأس مال الشركة وبما يعادل 1.5 ريال للسهم.
ووافقت الجمعية على صرف مبلغ 3.5 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى صرف مبلغ 300 ألف ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية 2019.
هذا وصدقت الجمعية على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 291.7 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 66.9 مليون ريال في العام 2018.
وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 يعود إلى زيادة المبيعات في قطاع بترول وزيادة هامش الربح وزيادة مبيعات ناقل وزيادة الايرادات الاخري، وانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية، وانخفاض المصاريف المالية ، بالرغم من زيادة المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض ارباح المشروع المشترك وزيادة مصاريف الزكاة وتكوين مصروف التزامات محتملة.
كانت هذه تفاصيل خبر عمومية الدريس تُقر توزيع أرباح بواقع 1.5 ريال للسهم عن 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.