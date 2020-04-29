شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية الدريس تُقر توزيع أرباح بواقع 1.5 ريال للسهم عن 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة الدريس للخدمات البترولية والنقيات، بجلستها المنعقدة أمس الثلاثاء، الموافقة على توزيع أرباح عن العام 2019 بقيمة 90 مليون ريال.

وقالت الشركة - في بيان على موقع السوق - اليوم الأربعاء، إن الأرباح سيتم توزيعها بما نسبته 15% من رأس مال الشركة وبما يعادل 1.5 ريال للسهم.

ووافقت الجمعية على صرف مبلغ 3.5 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى صرف مبلغ 300 ألف ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية 2019.

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هذا وصدقت الجمعية على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 291.7 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 66.9 مليون ريال في العام 2018.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 يعود إلى زيادة المبيعات في قطاع بترول وزيادة هامش الربح وزيادة مبيعات ناقل وزيادة الايرادات الاخري، وانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية، وانخفاض المصاريف المالية ، بالرغم من زيادة المصاريف العمومية والإدارية وانخفاض ارباح المشروع المشترك وزيادة مصاريف الزكاة وتكوين مصروف التزامات محتملة.