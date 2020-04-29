أرباح باعظيم التجارية ترتفع 27% خلال الربع الأول لارتفاع المبيعات

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة باعظيم التجارية، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 26.9% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.
وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 8.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 7 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 10.2 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 8.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.
وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى ارتفاع المبيعات نتيجة زيادة الطلب على أصناف الشركة وخاصة أصناف قفازات اليد والتونة الريوماري وموسمية شهر رمضان المبارك.
وارتفعت الإيرادات إلى 97.3 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 77.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 20.6 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 20.5 مليون ريال في العام 2018.
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