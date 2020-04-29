شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أسمنت الشرقية ترتفع 85% خلال الربع الأول لزيادة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة أسمنت المنطقة الشرقية، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 85% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 85 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 46 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغ 78 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 41 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول يعود إلى ارتفاع مبيعات الأسمنت نتيجة تحسن الطلب المحلي، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف العمومية والبيع والتسويق، فضلاً عن ارتفاع إيرادات من استثمارات والحصة في نتائج شركات زميلة بطريقة حقوق الملكية."

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وارتفعت الإيرادات إلى 234 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إيرادات بلغت 181 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 181 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 70 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2019 إلى الزيادة في إيرادات المبيعات نتيجة لزيادة كميات البيع وتحسن أسعار البيع، بالإضافة إلى زيادة إيرادات الإستثمارات.

وذلك فضلاً عن انخفاض مخصص الزكاة ورد مخصص خسائر الائتمان، وانخفاض خسائر استبعاد ممتلكات وآلات ومعدات.